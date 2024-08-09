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В Варшаве не верят, что польские студенты размахивали флагами РФ в Нигерии

Вишневский: задержанные в Нигерии студенты не могли размахивать флагами РФ

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский, передает РИА Новости.

«В пятницу утром я встретился с временной поверенной из посольства Нигерии в Варшаве и узнал, что, по данным нигерийских источников, эти студенты участвовали в демонстрации, размахивая российскими флагами. Я лично в это не верю», — сказал Вишневский.

Замглавы польского МИД выразил уверенность, что поведение студентов могло быть следствием того, что они не знакомы с местными культурными обычаями и законами. Вишневский попросил дать им возможность вернуться домой, «где их ждут семьи».

Дипломат добавил, что польский консул встретится лично с данными студентами и сопровождавшей их преподавателем, которая тоже задержана.

7 августа сообщалось, что в Нигерии в штате Кано задержали шестерых польских студентов, которые несли флаги России во время антиправительственных протестов.

Ранее в Нигерии задержали Ленина.

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