В Варшаве не верят, что польские студенты размахивали флагами РФ в Нигерии

Власти Варшавы не могут поверить, что задержанные в Нигерии польские студенты могли размахивать российскими флагами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский, передает РИА Новости.

«В пятницу утром я встретился с временной поверенной из посольства Нигерии в Варшаве и узнал, что, по данным нигерийских источников, эти студенты участвовали в демонстрации, размахивая российскими флагами. Я лично в это не верю», — сказал Вишневский.

Замглавы польского МИД выразил уверенность, что поведение студентов могло быть следствием того, что они не знакомы с местными культурными обычаями и законами. Вишневский попросил дать им возможность вернуться домой, «где их ждут семьи».

Дипломат добавил, что польский консул встретится лично с данными студентами и сопровождавшей их преподавателем, которая тоже задержана.

7 августа сообщалось, что в Нигерии в штате Кано задержали шестерых польских студентов, которые несли флаги России во время антиправительственных протестов.

Ранее в Нигерии задержали Ленина.