Главу украинского города Ровно объявили в розыск в России

Главу украинского города Ровно Александра Третяка объявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что Третяка будут разыскивать по уголовной статье.

В июле 2023 года суд на Украине отстранил Третяка от должности мэра на 12 месяцев. По данным телеканала ТСН, его признали виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

До этого Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014–2015 годах.

Тогда председатель СК РФ провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории РФ и Украины.

5 августа российского политолога, публициста и журналиста Федора Крашенинникова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинской актрисе Курилец.