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Создана рабочая группа для помощи пострадавшим от атак ВСУ на Курскую область

Соцфонд создал группу для помощи пострадавшим от атак ВСУ на Курскую область

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Социальный фонд РФ создал рабочую группу по оперативному оказанию мер соцподдержки пострадавшим и семьям погибших при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

«Всем, кто вынужденно покинул приграничные районы Курской области, оперативно будут оказаны все положенные меры поддержки», — сказал он.

9 августа МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Курской области.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются до сих пор. Накануне в Минобороны сообщали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

В регионе действует режим ЧС, а жителей ряда населенных пунктов эвакуируют в безопасные места. Власти обещали предоставить им временное жилье.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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