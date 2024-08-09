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Стало известно о состоянии раненого военкора Поддубного

Директор «Склифа» Петриков: состояние Поддубного тяжелое, но стабильное

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Департамент здравоохранения города Москвы, телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»

Состояние раненого военного корреспондента Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков, слова которого передает РИА Новости.

«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками. Оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм. Поэтому продолжаем все необходимое лечение», — сказал Петриков.

Поддубный получил ранения во время работы на территории Курской области. Военный корреспондент освещал бои в Суджанском районе и его окрестностях.

7 августа машину, в которой находился журналист, атаковал беспилотник. В первые минуты после ЧП в сети начала появляться информация о том, что Поддубного не удалось спасти, но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эти сведения. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После атаки военного корреспондента в тяжелом состоянии отвезли в больницу в Курске. 8 августа его доставили в Москву.

Ранее стало известно, кто спас Поддубного.

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Атаки на Курскую область
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