Бойцы Вооруженных сил Украины, которые не желают отдавать свои жизни за режим главы государства Владимира Зеленского, могут стать средой для военных путчей. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«ВСУ все хуже управляются, солдаты, взятые силой на улицах, не хотят отдавать жизни за преступный режим, который лишил их свободы. И это явная опасность для Зеленского, ведь дезертиры всегда были хорошей средой для военных путчей и переворотов», — заявил он.

Медведчук добавил, что смены власти нужно ждать «вовсе не в Москве, а в Киеве», отметив, что на сегодняшний день солдаты массово дезертируют из украинской армии.

В доказательство своих слов политик привел статистику за первое полугодие 2024 года, согласно которым сотрудники правоохранительных органов на Украине возбудили порядка 30 тысяч уголовных дел о бегстве военнослужащих, из которых 11,2 тысячи — по статье «дезертирство». Медведчук подчеркнул, что реальные цифры в разы больше.

До этого Волынский территориальный центр комплектования обвинил российские спецслужбы в организации протеста в Ковеле. Речь о митинге, на котором местные жители требовали отпустить молодых людей, задержанных на Шацком блокпосте для мобилизации. В украинском военкомате заявили, что после задержания трех мужчин между сотрудниками ТЦК и местными жителями начался конфликт.

Ранее Зеленский оценил ход мобилизации на Украине.