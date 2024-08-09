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Профсоюз таксистов: без мигрантов такси в России станет государственным

Глава профсоюза таксистов Макаров: такси в России без мигрантов станет государственным

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мигрантов в России необходимо заставить адаптироваться к местным традициям и законам, отметил председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал исключить случаи нелегальной работы, так как такие таксисты представляют опасность для пассажиров, а также отметил, что в будущем изменения на рынке извоза приведут к тому, что такси в стране станет полностью государственным.

Таксисты-мигранты должны работать с удостоверением и только под своим аккаунтом, обладать знанием русского языка, подчеркнул Макаров. На фоне всех этих мер будет не избежать дефицита водителей, что приведет к повышению цен на услуги, которые уже и без того заметно растут, признал эксперт.

«Дороже стали автомобили, обслуживание и бензин. Так что, я думаю, людей, которые подвергают опасности россиян, станет поменьше», — подчеркнул Макаров.

С распространением этой тенденции на другие регионы растет вероятность того, что такси станет полностью государственным – по опыту советских таксопарков, считает специалист. Все это улучшит качество услуг, заключил он.

В июле в Томской области мигрантам запретили работать в такси, общепите, рознице и других сферах. Власти региона считают, что такая мера разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы. Следом аналогичное решение приняли в Красноярском крае. Такой же запрет действует в Курской области, Саратовской и Челябинской областях.

Ранее стало известно, что дагестанца, просившего клиенток такси показать грудь, накажут за неповиновение полиции.

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