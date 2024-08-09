В Сумской области Украины произошли несколько взрывов

Несколько взрывов произошло в Сумской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Общественное».

По информации журналистов, взрывы произошли в административном центре региона. Другие данные пока не поступали.

Утром 9 августа на территории Днепропетровской области Украины зафиксировали повреждение инфраструктуры. Глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале уточнил, что объекты получили урон в результате взрывов.

Незадолго до этого о повреждении нескольких инфраструктурных объектов заявил глава назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров. По его словам, ночью на подконтрольной украинским властям территории региона произошли 405 взрывов. Они нанесли ущерб ряду сооружений, но подробности чиновник раскрывать не стал.

Днем 8 августа украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в административном центре Харьковской области. К тому моменту объявленная на территории региона воздушная тревога действовала уже около четырех часов.

Ранее в Хмельницкой области Украины рассказали о повреждении предприятия.