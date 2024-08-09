Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области Украины произошли несколько взрывов

«Общественное»: в украинском городе Сумы зафиксировали несколько взрывов

close
100%
Shutterstock/RONEDYA

Несколько взрывов произошло в Сумской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Общественное».

По информации журналистов, взрывы произошли в административном центре региона. Другие данные пока не поступали.

Утром 9 августа на территории Днепропетровской области Украины зафиксировали повреждение инфраструктуры. Глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале уточнил, что объекты получили урон в результате взрывов.

Незадолго до этого о повреждении нескольких инфраструктурных объектов заявил глава назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров. По его словам, ночью на подконтрольной украинским властям территории региона произошли 405 взрывов. Они нанесли ущерб ряду сооружений, но подробности чиновник раскрывать не стал.

Днем 8 августа украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в административном центре Харьковской области. К тому моменту объявленная на территории региона воздушная тревога действовала уже около четырех часов.

Ранее в Хмельницкой области Украины рассказали о повреждении предприятия.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами