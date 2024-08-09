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В Москве наградили лауреатов премии «Апостол»

Владимир Тодоров: Telegram-канал «Лента добра» помогает отвлечься от негатива

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Пресс-служба Rambler&Co

Telegram-канал «Лента добра» от «Ленты.ру» выиграл бронзу в категории Social media премии медиа и бренд-медиа «Апостол», сообщается пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

В Telegram-канале «Лента добра» публикуются позитивные новости и забавные истории, обучающие ролики, подборки полезных карточек и интерактивы.

По словам главного редактора «Ленты.ру», директора по развитию медиа Rambler&Co Владимира Тодорова, проект «Лента добра» стал своеобразной отдушиной в непростое время для более 80 тыс. подписчиков.

«Лента добра» выполняет важную психологическую функцию – отвлекает от негатива и погружает в классное, безопасное и веселое пространство. Мы продолжаем двигаться в этом направлении», — сказал он.

Также Telegram-канал «Лента добра» сотрудничает с благотворительными приютами и зоозащитными организациями.

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