В Москве наградили лауреатов премии «Апостол»

Telegram-канал «Лента добра» от «Ленты.ру» выиграл бронзу в категории Social media премии медиа и бренд-медиа «Апостол», сообщается пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

В Telegram-канале «Лента добра» публикуются позитивные новости и забавные истории, обучающие ролики, подборки полезных карточек и интерактивы.

По словам главного редактора «Ленты.ру», директора по развитию медиа Rambler&Co Владимира Тодорова, проект «Лента добра» стал своеобразной отдушиной в непростое время для более 80 тыс. подписчиков.

«Лента добра» выполняет важную психологическую функцию – отвлекает от негатива и погружает в классное, безопасное и веселое пространство. Мы продолжаем двигаться в этом направлении», — сказал он.

Также Telegram-канал «Лента добра» сотрудничает с благотворительными приютами и зоозащитными организациями.