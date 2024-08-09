Город в России отменил празднование юбилея из-за атаки ВСУ

Власти города Горячий Ключ приняли решение отменить вечернюю развлекательную программу празднования Дня города на фоне событий в Курской области. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

«Уверен, на фоне нынешних событий юбилей Горячего Ключа можем провести только в усеченном формате», — сказал Белопольский.

Глава города добавил, что для жителей Горячего Ключа проведут только дневные семейные и детские мероприятия. В их число войдут выступления артистов и спортивные состязания.

По словам Белопольского, такой формат позволит горожанам «прикоснуться» к истории Горячего Ключа.

День Города в Горячем Ключе отмечается во вторые выходные августа. В текущем году жители будут отмечать 160-летие со дня основания населенного пункта.

Утром 6 августа украинские войска пересекли границу и зашли на территорию Курской области. По данным Министерства обороны РФ, позиции российских войск атаковали около 300 военных Украины.

Позже начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что численность наступающих подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) составила около 1 тыс. человек. По его словам, на текущий момент продвижение украинских войск вглубь страны было остановлено.

Ранее мобильную связь и интернет в Курской области временно сделали бесплатными.