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Глава Суджанского района Курской области рассказал, как проходит эвакуация

Богачев: эвакуация в Суджанском районе проходит в периоды затишья от обстрелов

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Работа по эвакуации людей в Суджанском районе в Курской области проходит во время затишья от обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Богачев.

По его словам, есть сложности.

«Мы в первую очередь подвергаем риску тех людей, которых вывозим. Как только более-менее есть понимание, что какое-то затишье, тогда мы работаем, вывозим», — отметил Богачев.

По данным Минобороны, утром 6 августа ВСУ пересекли границу и зашли на территорию Курской области. В ведомстве отмечали, что позиции российских войск атаковали около 300 украинских военных. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявлял, что продвижение украинских войск вглубь страны было остановлено. По его словам, численность наступающих подразделений ВСУ составила около одной тысячи человек.

Позже в Курскую область прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназа «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: вечером 7 августа был введен режим ЧС, жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в подполье заявили, что ВСУ несут большие потери в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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