Ивлеева погасила еще один долг перед налоговой

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева погасила еще один долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает газета «Известия».

Как сообщает издание, новый налоговый долг Ивлеевой составил порядка 3,8 миллиона рублей, она погасила его полностью. Других подробностей не приводится.

О том, что у Ивлеевой нашли еще один долг перед ФНС, сообщалось 2 августа. Утверждалось, что размер новой задолженности блогерши составил порядка 3,7 миллиона рублей. Позднее сумма долга выросла на несколько сотен тысяч рублей.

Также стало известно, что блогерше могут запретить выезд из России. По закону при превышении задолженности в 30 тысяч рублей может быть ограничен выезд за границу или арестованы счета в банках.

В июле сообщалось, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе около 20,9 миллиона рублей. Знаменитость не могла расплатиться с налоговой порядка трех месяцев.

Ранее счета Ивлеевой заморозили из-за многомилионных долгов.