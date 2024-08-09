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Доктор наук отдал лже-губернатору Петербурга 2,3 млн рублей

«Фонтанка»: в Петербурге доктор наук отдал лже-губернатору 2,3 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге 87-летний доктор технических наук стал жертвой мошенников, доверившись лже-губернатору города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, неизвестный связался с пожилым профессором 2 августа. Мужчина представился губернатором Петербурга и заявил, что через его личный счет якобы переводились похищенные из городского бюджета деньги.

Напугав доктора наук, злоумышленник убедил его обналичить деньги и передать их курьеру для перевода на «безопасные счета». Пенсионер последовал инструкциям мошенника и 5 августа отдал его сообщнику 2,3 млн рублей.

Позже профессор понял, что его обманули, и обратился с заявлением в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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