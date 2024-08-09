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Мигрант подсел в парке к школьнице, завел непристойный разговор и стал фигурантом дела

В Томске мигрант подсел в парке к 12-летней девочке и завел непристойный разговор

В Томске правоохранители задержали мужчину, которого подозревают по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних» УК РФ после заявления местного жителя — он рассказал, что приезжий завел разговор на непристойную тему с его несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам обратившегося к полицейским, 12-летняя дочь отдыхала на скамейке в парке-сквере по улице Карла Ильмера, когда к ней подсел незнакомец. Взрослый мужчина завел разговор, как утверждает девочка, на интимную тему, после чего она испугалась и убежала. Инцидент попал на камеру наблюдения. На кадрах мужчина действительно подсаживается к ребенку и что-то говорит ей. Девочка резко встает и уже отказывается садиться рядом с незнакомцем, хотя тот жестом приглашает школьницу остаться на лавочке.

Изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники МВД задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Он легально находится на территории РФ и не имел судимостей. Теперь по вменяемой статье подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге учителя ОБЖ обвинили в совращении школьницы.

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