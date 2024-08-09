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Врач оценила, стоит ли делать детям пробу Манту

Врач Зайниддинова: детям нужно делать пробу Манту

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Depositphotos

Манту стоит делать детям, потому что такая проба позволяет провести массовую туберкулинодиагностику. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова, передает Pravda.Ru.

«Манту — это не прививка, а туберкулиновая проба, которая говорит о тубинфицировании у пациентов разного возраста. Называется она Манту, в честь Шарля Манту, который ее предложил», — рассказала эксперт.

По ее словам, до этого врачи использовали пробу Пирке, принцип действия которой был примерно такой же. Именно этот тест нельзя было мочить и тереть, уточнила Зайниддинова. Она отметила, что родители, которые боятся делать ребенку пробу Манту, могут от нее отказаться и пройти альтернативное обследование — сделать Квантифероновый тест или тест T-SPOT.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков до этого говорил, что пробу Манту можно мочить, но нельзя чесать, поскольку может возникнуть раздражение на коже, которое испортит результат тестирования. Кроме того, по его словам, место пробы запрещено заклеивать пластырем и распаривать, поскольку возникнет парниковый эффект и место укола будет выглядеть больше.

Ранее эксперт Роспотребнадзора рассказал, какие действия могут повлиять на результат пробы Манту.

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