Россиянам назвали эффективные способы чтения

«Сканирование» является одним из способов эффективного чтения, его можно использовать тогда, когда нужно из общего объема текста выделить только интересующие нас моменты, а не усвоить все его содержимое. Об этом во Всемирный день книголюбов РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Еще один способ — «скимминг» — часто используют студенты при подготовке к экзаменам. В этом случае текст просматривается вскользь, с целью уяснить основную его мысль.

«Интенсивное чтение мы используем, когда надо проштудировать текст целиком и как можно тщательнее разобраться в прочитанном. Зачастую такое медленное и внимательное чтение сопровождается конспектированием. А при экстенсивном чтении внимание читателя сосредоточено на содержании и представлении происходящего, а не на вычленении нужной нам конкретики. Применяется при чтении художественной литературы», — продолжила Игонина.

Исследование «Литнет» и Rugram, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что россияне выбирают книги, опираясь на разные факторы. Так, наиболее популярными оказались описание книги (79%), жанр произведения (73%), наличие положительных отзывов (57%), доступность и стоимость книги (по 52%). Наименее популярными оказались аспекты, связанные с датой выхода книги (5%) и временем года: за окном (3%) и в произведении (2%).

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