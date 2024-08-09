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Отмечавшая день рождения компания мужчин угнала понтон в Петербурге и прокатилась по Неве

78.ru: в Петербурге компания мужчин угнала понтон, чтобы прокатиться по Неве

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге отмечавшая день рождения компания мужчин прокатилась по Неве на угнанном понтоне. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел, когда компания мужчин отмечала день рождения, гуляя по набережной и употребляя спиртные напитки. В какой-то момент они наткнулись на понтон, который решили угнать и прокатиться по Неве.

Плавание компании закончилось столкновением с одной из опор Литейного моста, их «судно» застряло в узком пролете. Двое мужчин самостоятельно выбрались на берег по конструкциям моста. Остальным, чтобы попасть на сушу, потребовалась помощь сотрудников экстренных служб.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее мужчина несколько раз ударил собутыльника ножом в голову во время застолья в Петербурге.

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