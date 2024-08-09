Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области ликвидировали последствия повреждения энергообъекта

В Липецкой области восстановили энергоснабжение после атаки украинских БПЛА

close
100%
Depositphotos

Сотрудники профильных служб ликвидировали последствия повреждения энергетического объекта в Липецкой области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.

В заявлении отмечается, что на месте ЧП побывал вице-губернатор субъекта Роман Петрухин.

«Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников», — говорится в публикации.

В правительстве добавили, что в данный момент на поврежденном объекте ведутся восстановительные работы. Представители аварийных служб ремонтируют неисправное оборудование.

При этом из сообщения следует, что в некоторых домах наблюдаются проблемы с внутренними сетями. Их пытаются устранить профильные специалисты.

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских дронов. Основной целью стал административный центр региона, где из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден энергетический объект. На этом фоне в Липецке возникли проблемы с электроснабжением.

Ранее в Липецке прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами