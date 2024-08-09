В Липецкой области ликвидировали последствия повреждения энергообъекта

Сотрудники профильных служб ликвидировали последствия повреждения энергетического объекта в Липецкой области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.

В заявлении отмечается, что на месте ЧП побывал вице-губернатор субъекта Роман Петрухин.

«Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников», — говорится в публикации.

В правительстве добавили, что в данный момент на поврежденном объекте ведутся восстановительные работы. Представители аварийных служб ремонтируют неисправное оборудование.

При этом из сообщения следует, что в некоторых домах наблюдаются проблемы с внутренними сетями. Их пытаются устранить профильные специалисты.

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских дронов. Основной целью стал административный центр региона, где из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден энергетический объект. На этом фоне в Липецке возникли проблемы с электроснабжением.

Ранее в Липецке прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников.