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Бакальчук отказалась комментировать слова Кадырова о ее разводе с мужем

Бакальчук заявила, что не видит рисков для Wildberries в связи с разводом

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что не видит рисков для компании в связи с бракоразводным процессом с супругом Владиславом. Об этом она рассказала в интервью РБК.

«Рисков для компании я не вижу, у нас хорошая команда юристов. Этот процесс никак не влияет на деятельность компании, наше взаимодействие с партнерами, бизнес продавцов и услуги для покупателей», — сказала она.

Бакальчук также сообщила, что рассчитывает пройти бракоразводный процесс как можно быстрее. Она призналась, что пошла в суд из-за того, что после определенных шагов Владислава перестала с ним общаться.

Основательница Wildberries прокомментировала слухи о том, что ее выкрал и держит пленницей руководитель российского оператора наружной рекламы Группы Russ Роберт Мирзоян.

«Читала это, да: Роберт меня выкрал, держит в плену и запрещает общаться с детьми. Мне на фоне этого слуха даже писали подруги: «Таня, пусть лучше меня выкрадут, держат в Four Seasons и детей заберут — хоть высплюсь», — заявила женщина.

Бакальчук отказалась комментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова после разговора с Владиславом.

«Я не хочу комментировать его дружбу и действия его «друзей», — заключила она.

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе.

Ранее муж Бакальчук назвал угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries.

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