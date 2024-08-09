На заводе в Уфе произошло факельное горение

В Уфе на территории завода «Уфаоргсинтез» произошло срабатывание защитной системы одной из производственных систем, сопровождающееся факельным горением. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС Башкирии.

В сообщении отмечается, что защитная система, обеспечивающая безопасность производственного процесса, сработала на установке по производству полиэтилена. На место ЧП выезжали 16 пожарных на шести единицах техники. К моменту их прибытия факельного горения уже не было, пожарные «организовали пенную подушку».

В МЧС заявили, что пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

8 августа сообщалось, что в Уфе дом с людьми загорелся после попадания молнии в крышу. Инцидент произошел на Станиславской улице. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В момент инцидента в доме находились два человека, их спасли, никто не пострадал.

Ранее на территории завода «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошло возгорание газовоздушной смеси.