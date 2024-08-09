В Липецке развернули девять пунктов временного размещения

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Липецке было развернуто девять пунктов временного размещения (ПВР). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Артамонов подчеркнул, что в случае необходимости пункты временного размещения смогут принять порядка 4,8 тысячи человек.
Губернатор добавил, что в текущий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.
До этого Артамонов заявил, что специалисты успешно восстанавливают энергоснабжение в регионе, нарушенное из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объект энергетической инфраструктуры.
Губернатор рассказал, что призывы покидать Липецк в соцсетях рассылаются противником.
Он попросил местных жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, подобное помогает противнику корректировать направление и точность атак.
Также угроза атаки БПЛА была объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка.
Ранее армия России поразила цеха сборки БПЛА на Украине.