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Основные фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину

«Ъ»: главные фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» признали вину

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Ключевые фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот», расположенном в Московской области, признали свою вину. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, речь идет о заместителе начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны РФ Владимире Шестерове и директоре парка Вячеславе Ахмедове. В материале отмечается, что 7 августа им предъявили официальное обвинение в мошенничестве.

Следователи установили, что в период с осени 2022 года по июль текущего года Шестеров и Ахмедов занимались хищением средств из федерального бюджета. Речь идет о сумме в более 30 млн рублей. При этом деньги присваивались путем оплаты непоставленных товаров и невыполненных работ, уточняется в публикации.

«На бумаге» все указанные работы и товары были поставлены и приняты «в полном объеме», — добавили журналисты.

Авторы статьи подчеркнули, что в сговоре участвовали и другие «неустановленные лица».

21 июля следователи возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в парке «Патриот». Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали Ахмедова и Шестерова, посчитав их причастными к махинациям.

3 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал директора парка на два месяца. Спустя пять дней инстанция избрала меру пресечения и для Шестерова, его отправили под домашний арест до 21 сентября 2024 года.

Ранее министерство обороны РФ признали потерпевшей стороной в деле о хищениях в парке «Патриот».

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