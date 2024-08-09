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Против группировки неонацистов возбудили уголовные дела

Правоохранители возбудили уголовные дела против неонацистов «Белой масти»

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Телеграм-канал «Baza»

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела против пяти лидеров неонацистов из группировки «Белая масть» — это идеологи и руководители движения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Среди них — бывший заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба подполковник Алексей Белков. Также дела были возбуждены на 40-летнего Марка Филиппова, 43-летнюю Королеву Веронику, 43-летнего Королева Николая и 31-летнего Артема Цеппа», — сообщает издание.

Отмечается, что часть подсудимых уже находятся в местах лишения свободы — и с этим связано название группировки. Участники «Белой масти» собирались трансформироваться в самостоятельную околотюремную субкультуру, по аналогии с так называемой «черной» мастью — профессиональными преступниками, которые отрицают российское законодательство.

Всем фигурантам вменяют статьи 282 и 205.4 УК РФ, а также ряд других «экстремистских» статей.

До этого в Крыму сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию, в ходе которой задержали 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть».

Также силовики обнаружили средства связи, которые фигуранты использовали для распространения экстремистских материалов. В газете отметили, что в телефонах задержанных нашли переписки с лидерами Вооруженных сил Украины ВСУ, «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) и «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее в Ростовской области задержали члена украинского батальона.

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