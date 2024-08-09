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В Липецкой области после атаки беспилотников загорелся военный аэродром

МЧС: в Липецкой области произошло возгорание на военном аэродроме

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре появилась в районе четырех часов утра. Подробностей о причинах возгорания, его масштабах нет, так же как и возможных пострадавших.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся интенсивной атаке беспилотников. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий, и на месте работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

В Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий взрыва опасных объектов.

Ранее сообщалось, что несколько населенных пунктов в Липецкой области эвакуируют.

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