Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке

В Липецке и Липецком районе движение пассажирского транспорта приостановлено до снятия угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности», — отметил градоначальник.

Помимо этого, несколько населенных пунктов в Липецкой области эвакуируют. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа. Он подчеркнул, что режим ЧС вводится для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

По словам Артамонова, для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Губернатор отметил, что в текущий момент готовятся пункты временного размещения и транспорт.

Губернатор также попросил местных жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее над Белгородской областью сбили 29 беспилотников ВСУ.