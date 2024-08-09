Посольство России в США готово оказать содействие россиянину Кублицкому

Посольство РФ в США осведомлено о задержании в стране гражданина России Павла Кублицкого, готово оказать ему консульско-правовое содействие. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что в текущий момент россиянин содержится в тюрьме Майями, Флорида. Дипломаты добавили, что направили в пенитенциарное учреждение запрос о проведении телефонного разговора с Кублицким.

До этого стало известно, что правоохранители США арестовали россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева по обвинению в кибермошенничестве.

По версии следствия, мужчины причастны к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации под названием WWH.

Кублицкого и Ходырева обвиняют в сговоре, целью которого якобы было «владение 15 или более несанкционированными устройств доступа».

Согласно ордеру, подозреваемые были арестованы во Флориде еще 6 августа. Суд назначил первые слушания по их делу на 9 августа.

Ранее в Чехии решили заново рассмотреть дело россиянина Франчетти.