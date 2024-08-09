В ДНР зажгли свечи в поддержку жителей Курской области

Жители ДНР зажгли две тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом рассказал представитель «Движения Первых» Артем Балан, пишет РИА Новости.

«Сегодня жители Мангушского района приехали на место, которое восстановлено Курским шеф-регионом, чтобы выложить из свечей надпись «Курск, мы с тобой», — рассказал он.

Активист отметил, что местные жители выразили полную солидарность соотечественникам из Курской области.

Похожая акция прошла ранее в Луганске. Жители города возложили цветы и игрушки, а также зажгли лампады у центрального храма Луганска в память о погибших при атаках на Курскую область.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 220 млн рублей жителям Курской области.