Эксперт рассказал, сколько стоит создать мобильное приложение

Сегодня все больше компаний в разных отраслях создают свои приложения. На конец 2023 года, по данным Statista в Google Play, насчитывалось более 50000 только в направлении «здоровье и медицина». Если для одних компаний — это действительно эффективный инструмент, то для других — слив немалого бюджета. О том, когда создавать приложение выгодно компании, а в каких случаях лучше рассмотреть другие варианты, «Газете.Ru» рассказал Борис Кузьмин, технический директор digital-компании Articul.

По его словам, рынок постоянно растет: выручка разработчиков за 2024 год превысит 400 млрд рублей, что на треть больше показателей предыдущего года. При этом стоимость приложения может составлять от 5 тысяч рублей до 30 миллионов и выше.

На цену влияют несколько факторов.

«Уровень специалистов — от профессионализма команды будет зависеть качество приложения и цена. Новички-фрилансеры сделают намного бюджетнее, но и риски получить нерабочий продукт выше. Регион — разработка в Ульяновске явно дешевле, чем в Москве. Масштаб работ — его измеряют в количестве экранов ― отдельных страниц в приложении. Чем их больше, тем выше стоимость. Индивидуальные моменты — каждый проект уникален и имеет разные задачи, поэтому стоимость рассчитывается всегда под конкретный проект и зависит от сложности», — отметил он.

Самый бюджетный вариант ― использовать уже готовые приложения по подписке. Это стоит около 5 тысяч рублей в месяц и подходит небольшому бизнесу. Например, маленькому интернет-магазину. Также существуют инструменты, которые позволяют сделать аналог мобильного приложения самостоятельно без команды или отдельных специалистов. В том числе, на специальных конструкторах или VebWiew ― о нем подробнее в конце статьи.

«Если для небольшого бизнеса такой вариант оптимален, то у крупных организаций более востребовано создание приложений с нуля. Разработка включает в себя много этапов. Они весьма трудоемки и требуют много времени, что напрямую определяет цену. Такие проекты могут стоить 20-30 миллионов», — сказал эксперт.

Сэкономить возможно, однако нужно знать, каким может получиться бюджетный продукт, и на каком именно этапе лучше сберечь средства.

«Прежде чем создавать приложение, специалисты должны проработать всю бизнес-логику заранее. В первую очередь обозначить цели и понять, какие функции возлагают на приложение. Обычно этим занимается стратег, который может работать как на стороне клиента, так и в агентстве. С агентством обычно дороже. Если есть специалист в штате, который этим займется, получится сэкономить», — подчеркнул специалист.

Следующий этап ― проектирование, создание структуры будущего приложения с описанием функционала и пользовательского опыта. Это тот шаг, который поможет достигнуть целей стратегии. Пропустить его не получится, но можно сэкономить, если найти команду по бюджетной цене. Только стоить учитывать риски.

«Чтобы было нагляднее, весь процесс можно сравнить с постройкой дома. Перед возведением стен специалисты планируют ― определяют, где и что будет располагаться, разрабатывают чертежи. Если этап планирования выполнили некачественно, придется переделывать, а сносить и проектировать заново ― дорого. В создании приложений то же самое: если первый этап не удался, потребуется пройти все подготовительные шаги снова и потратить деньги еще раз. Поэтому на старте нужно обязательно делать качественную стратегию и прототип приложения. Экономить на этом этапе лучше не стоит», — рекомендовал Кузьмин.

Еще один простой пример: в приложении для аэропорта на первом экране обычно размещают табло с расписанием самолетов. Это логично. Если оно оказалось на десятом экране, очевидно, что разработчики не совсем понимают цели приложения и аудиторию. Кажется, переделать не составит труда, однако это может дорого обойтись.

«Следующий этап ― работа с дизайн-концепцией, где дизайнеры создают макеты будущего приложения. От их качества напрямую зависит конверсия. Ведь если человеку не нравится внешний вид и приложением неудобно пользоваться, он найдет замену», — рассказал он.

Все предыдущие пункты так или иначе связаны с человеческими ресурсами. Однако хочется еще раз подчеркнуть важность и уточнить некоторые моменты. Если экономить, можно нарваться на неквалифицированных специалистов. После придется переплачивать другим экспертам, чтобы скорректировать недочеты.

Большой проблемой может стать разработка приложения с фрилансерами, которые не являются командой и не имеют отдела проектирования. Либо когда все делает один человек с недостаточными аналитическими навыками. С большой вероятностью приложение получится некачественным, и конверсия окажется низкой.

«Если собирать команду самостоятельно, она может просто не сработаться, и в процессе придется искать других подрядчиков. Гарантии, что у новых исполнителей не возникнет проблем с коммуникацией, тоже нет. Всегда ниже риски, если идти в компанию, в которой есть готовая команда. Она несет ответственность за результат, тогда как отдельные люди на фрилансе ― за выполнение лишь своих отдельных задач. Обычно к ним невозможно применить штрафы, и процесс растягивается», — подчеркнул Кузьмин.

Экономить на разработке ― не лучшая идея, потому что на многих этапах впоследствии придется переплатить. В случае недостаточного бюджета лучшее решение ― еще раз оценить, действительно ли приложение сейчас необходимо.

Он отметил, что смысла в приложении нет, если задачу, для которой оно задумано, можно реализовать с помощью сайта.

«Например, представим магазин товаров с небольшим количеством позиций и клиентов. У него есть маленький каталог и личный кабинет для пользователя без объемных данных, которые долго передаются по сети. Особенно с медленным интернетом. С точки зрения оптимизации бизнеса приложение создавать пока не нужно. Если же имеем дело с большим количеством объемных данных, тогда мобильное приложение имеет смысл. Например, бизнес работает с объемными каталогами, калькуляторами и другими данными, которые долго передавать по сети. Приложение позволит хранить данные на стороне пользователя, и это поможет оптимизировать скорость работы клиента», — объяснил техэксперт.

Для бизнеса, которому создавать приложение пока рано, можно рассмотреть VebWiew. Это обычный сайт, который выглядит как мобильное приложение ― просто html-страница сайта отображается внутри приложения браузера. Это дешевый альтернативный вариант, но использовать весь функционал настоящего приложения с ним не получится. Обычно VebWiew задействуют, когда нет времени на разработку серьезного полноценного продукта или для экономии средств.

«Свое приложение ― дорогостоящий проект, который должен иметь цель и выполнять конкретную бизнес-задачу. Рынок предлагает разные ценовые варианты, однако стоит иметь в виду риски от экономии, выбирая подрядчиков. Поэтому прежде, чем начинать, лучше еще раз убедиться, что проект точно нужен прямо сейчас», — резюмировал Кузьмин.

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