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Россиянам рассказали о способе, как снизить содержание нитратов в овощах

Россиянам посоветовали вымачивать в холодной воде овощи для снижения нитратов

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Shutterstock

Многие люди воспринимают нитраты как безусловную угрозу для здоровья, не учитывая, что это химическое соединение, которое естественным образом присутствует в окружающей среде и в различных продуктах питания. Менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Гродан Ярослав Абрамов рассказал «Газете.Ru», действительно ли нитраты в овощах представляют опасность и как можно снизить их содержание в зелени и овощах.

По его словам, нитраты сами по себе не являются токсичными, и их уровень в тепличных овощах и зелени строго контролируется. Важно понимать, что нитраты могут превращаться в нитриты, которые в определенных условиях могут быть опасны. Однако это происходит только при высоких концентрациях нитратов и при неправильном хранении продуктов.

«Более того, научные исследования доказывают, что в определенных количествах нитраты могут быть полезны для человека. Например, нитроглицерин используется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а нитраты улучшают мышечную деятельность, что делает их популярными среди спортсменов, использующих соки с повышенным содержанием нитратов как дополнительный источник энергии», — отметил он.

Тем не менее, если вы беспокоитесь о своем здоровье и хотите снизить содержание нитратов в овощах, эксперт рекомендовал следовать нескольким простым правилам.

«Перед приготовлением овощи и зелень лучше вымочить в холодной воде. Томаты и огурцы можно также очистить от кожуры. Эти действия помогут уменьшить уровень нитратов и сделать продукты более безопасными для употребления», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в современных теплицах есть возможности для контроля всевозможных параметров томатов и огурцов.

«Более того, выращивание продукции в закрытом грунте позволяет исключить поступление «ненужной» поливной воды, например, дождевой или сбросов из общественных водоемов. Поэтому тепличные овощи по-прежнему являются безопасным и полезным вариантом для здорового питания», — резюмировал Абрамов.

Ранее россиянам рассказали про полезные продукты, которые ошибочно считаются вредными.

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