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Врач предупредила, кому нельзя есть арбузы

Врач Мельникова: ни в коем случае не покупайте треснувший или разрезанный арбуз

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Павел Лисицын/РИА Новости

У арбуза очень много полезных свойств, однако людям с некоторыми заболеваниями следует быть осторожнее с этим продуктом, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Арбуз богат витаминами и антиоксидантами: аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, каротин, ниацин, магний, которые повышают иммунитет, стимулируют работу головного мозга, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Обладая мочегонным эффектом, он стимулирует работу почек по выведению токсических веществ, препятствует отложению солей и мочекаменной болезни. Сладкая мякоть улучшает структуру кожи, делает ее подтянутой и эластичной», — рассказала Мельникова.

Однако, по ее словам, в некоторых случаях арбуз может превратиться в источник неприятностей и вреда для организма.

«Чтобы плод быстро набрал массу и созрел, его подкармливают удобрениями, в основном азотными удобрениями — нитратами, которые сами по себе малотоксичны. Но, попадая в микрофлору желудочно-кишечного тракта, они преобразуются во вредные нитриты, нарушающие транспортную функцию крови, что впоследствии может привести к гипоксии и недостатку кислорода в тканях», — предупредила врач.

Также она отметила, что ни в коем случае не стоит покупать треснувший или демонстративно разрезанный продавцом арбуз. На его сладкой поверхности бактерии размножаются очень быстро и могут стать причиной кишечной инфекции.

Говоря о людях, которым стоит быть осторожнее с арбузами, врач предупредила, что при высоком содержании калия в крови не следует употреблять более 150-200 г арбуза в день во избежание сердечной аритмии.

«Арбуз — это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода. Поэтому будьте осторожны, употребляя сладкую ягоду при гепатите и циррозе», — добавила врач.

Также она отметила, что, являясь компонентом еще одного простого углевода — глюкозы, которая быстро усваивается организмом и не требует времени для переваривания — арбуз может привести к быстрому повышению сахара крови и скачкам энергии, что опасно при избыточной массе тела, ожирении и сахарном диабете.

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