Больше половины россиян сталкивались с коллегами, у которых больше двух работ

Каждый четвертый периодически встречает коллег, которые совмещают работу сразу в нескольких компаниях, еще 17% сталкиваются с подобным редко, а 9% — регулярно. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по поиску внештатных специалистов Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Дополнительные проекты и места работы «сверхзанятых» сотрудников половина (53%) опрошенных россиян воспринимает нейтрально, при условии, что эта деятельность не вредит основной работе или общим задачам. Каждый пятый (20%) сослуживец «сверхзанятых» поддерживает таких коллег, потому что понимает их нужду в деньгах. И только 5% опрошенных негативно воспринимают специалистов, которые выполняют одни и те же задачи сразу для нескольких компаний.

Согласно оценкам 61% респондентов, с помощью подработок «сверхзанятым» удается дополнительно зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей ежемесячно, что толкает и самих респондентов на «сверхзанятость». Так, 34% признались, что тоже пробовали работать на несколько компаний одновременно. Абсолютное большинство (69%) считают, что могут взять дополнительно к основной занятости еще один-два больших проекта. При этом «сверхзанятые» не делят рабочее время между основным и дополнительными источниками заработка — выполнять задачи по доп-проектам 76% опрошенных готовы в любое необходимое время (в том числе в течение официального рабочего дня).

При выборе доп-проектов опрошенные отмечают, что чаще всего обращают внимание на оплату труда (37%) и только 28% — на перспективность проекта. Чаще всего один дополнительный проект приносит «сверхзанятым» от 30 до 40 тысяч рублей — такой вариант ответа выбрали 59% опрошенных. При этом вести трудовые отношения со сторонними работодателями опрошенные предпочитают через самозанятость — этот налоговый режим выбрали 57% респондентов.

«Сверхзанятость — это переходная история между традиционными трудовыми отношениями и полностью гибкой занятостью. Базово человек не может долго и системно перерабатывать. Поэтому, скорее всего, на одной работе он не загружен полностью и находит возможность работать где-то еще. В будущем это выровняется и будет гибкая занятость на нескольких работах», — отметил Михаил Провизион, основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль.Про.

«Сверхзанятые» сотрудники не стремятся уведомлять руководство о появлении работы на стороне. Только 16% таких специалистов согласовывают работу по совместительству с начальством. Абсолютное большинство (60%) успешно скрывают другие места работы и заказчиков, в том числе благодаря удаленке (21%).

Интересно, что по мнению большинства опрошенных сотрудников российских компаний, сверхзанятость вредит личной жизни и не идет на пользу результатам основной деятельности. 65% респондентов уверяют, что им не хватает времени на личную жизнь, когда они занимаются несколькими проектами одновременно, а 71% «сверхзанятых» признались, что дополнительная нагрузка по сторонним проектам негативно влияет на их успехи на основном рабочем месте.

Ранее выяснилось, что российские компании намерены автоматизировать оценку и адаптацию сотрудников.