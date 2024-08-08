Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с бетономешалкой под Краснодаром

Все пострадавшие в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром были отпущены домой для амбулаторного лечения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию краевой столицы.

В четверг УМВД сообщило о происшествии, в результате которого пострадали семь человек, включая ребенка. По информации Госавтоинспекции Кубани, три женщины были госпитализированы, однако ни одна из них не находилась в тяжелом состоянии.

«Все пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение», — говорится в официальном сообщении.

В полиции уточнили, что 40-летний водитель автобуса двигался со стороны станицы Елизаветинской в сторону Краснодара и столкнулся с движущейся впереди бетономешалкой, за рулем которой находился 39-летний мужчина. Как выяснили в Госавтоинспекции региона, водитель автобуса отвлекся на мобильное устройство и не заметил, как грузовик замедлил движение.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту аварии.

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