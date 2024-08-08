«Надоела ты мне»: россиянин избивал и истязал перенесшую инсульт мать и получил срок

Жителя Улан-Удэ осудили за истязание пожилой матери. Об этом сообщает mk.ru.

Россиянка в 2023 году перенесла инсульт, поэтому она не могла обслуживать себя сама. Заботиться о ней стал сын, но нередко он нападал на женщину. Например, когда она не успевала дойти до туалета, мужчина злился за испорченный диван. Когда родительница из-за перенесенного инсульта выплеснула на себя часть супа, сын вылил ей на голову оставшуюся в тарелке жидкость.

«Соседка не раз слышала ругань за стеной и крики: «Надоела ты мне!» — сообщается в публикации.

При этом женщина говорила об избиениях только с журналистами и соседкой, но отказывалась обращаться в полицию.

Во время голосования участники избирательной комиссии пришли к пенсионерке и были удивлены тому, в каком состоянии она находится.

«Дома было грязно, бабушка лежала на грязной кровати, постельного белья не было, одеяло было грязное», – поделилась девушка из комиссии.

Спустя некоторое время после этого пенсионерку направили в социальное учреждение. Сын стал фигурантом уголовного дела, в которое не включили инцидент с супом, расценив его как «излишне вмененный».

Мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.

Ранее россиянка год истязала и кормила тухлятиной детей сожителя.