Россиянка с 40-сантиметровой опухолью два года терпела боль и не обращалась к медикам

Женщина из Подмосковья обратилась в больницу спустя два года после того, как заметила признаки появления опухоли. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жительница Балашихи длительное время избегала врачей и пила обезболивающие, чтобы не чувствовать дискомфорт в животе. Со временем живот начал увеличиваться, и, когда достиг крупных размеров, 85-летняя пенсионерка все же решилась на поход в больницу. На момент обращения опухоль увеличилась до 40 сантиметров в диаметре.

Россиянке назначили оперативное хирургическое вмешательство, во время которого удалили крупное новообразование в тонкой кишке. Манипуляция прошла без каких-либо проблем. Позже женщине предстоит пройти химиотерапию.

До этого в Петербурге десятилетняя девочка обратилась в больницу с кистой, которая достигла 25 сантиметров. Специалисты провели срочную операцию и удалили новообразование. Помимо этого, они нормализовали работу яичника, который поворачивался вокруг своей оси.

Ранее во Владимире врачи удалили ребенку кисту с 30 зубами.