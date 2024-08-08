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Ростовский подросток получил ожог 70% тела после электротравмы и выжил

В Ростовской области врачи спасли подростка с ожогами 70% тела

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В Ростове-на-Дону 14-летний молодой человек попал в больницу после того, как получил электротермический ожог. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в городе Новошахтинске. Причиной госпитализации стала электротравма из-за воздействия «вольтовой дуги». В медучреждении Ростова-на-Дону россиянин оказался с ожогами 70% тела.

После нескольких манипуляций специалисты полностью восстановили кожный покров пациента. Всего в больнице юноша пробыл более месяца, на данный момент он находится дома. Тем не менее, школьнику предстоит восстановление, которое может продлиться до двух лет.

До этого в Лосино-Петровском девушка получила ожоги 40% тела. По данным источника, причиной стала ссора с возлюбленным. Во время конфликта мужчина взял в руки бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и облил россиянку, после чего поджег. Пациентку удалось спасти, но она находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Урале неизвестные тушили сигареты об инвалида.

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