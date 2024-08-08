Команда мэра Москвы утвердила единую программу на выборах в МГД

Делегаты московского городского регионального отделения «Единой России» утвердили программу на выборах в парламент Москвы. Об этом сообщает агентство Москва.

Отмечается, что в ее основу легли наказы и предложения, которыми москвичи делятся с участниками команды мэра.

«На выборы мы идем сильной командой и с четкой «народной» программой, которую сформировали вместе с москвичами. Она максимально учитывает пожелания и предложения горожан и продолжает стратегический курс мэра Москвы Сергея Собянина», — приводит слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова агентство «Москва».

По его словам, все поступившие предложения были тщательно проанализированы.

«В результате мы сформировали программу, в центре которой – житель нашего города, москвич», — добавил он.

Отмечается, что программа партии включает 11 блоков, посвященных развитию экономики и промышленности Москвы, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, спорта, системы социальной поддержки, туристической инфраструктуры и цифровой экосистемы.

В программу вошли предложения москвичей по благоустройству и созданию комфортной городской среды в районах столицы: подготовку этого раздела курировал заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

Как отметил лидер фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов, представленная программа рождалась из встреч во дворах, в трудовых коллективах, общественных объединениях.

«Это на самом деле фирменный стиль «Единой России». Мы всю свою работу строим именно на наказах жителей, их обращениях, вопросах, предложениях», — сказал он

Он добавил, что работа над программой будет продолжаться.

«И естественно, что из этой программы родятся новые законопроекты и родятся поправки в бюджет», – уточнил Орлов.