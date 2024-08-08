Столичное реготделение «Единой России» утвердило пакет мер поддержки участников СВО

Тема помощи участникам специальной военной операции является стержневой для «Единой России» сегодня. Об этом на конференции московского городского регионального отделения «Единой России», где обсуждались меры поддержки участников СВО, заявил секретарь столичного реготделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Нам нужно поддерживать наших защитников, нам нужно поддерживать семьи, нам нужно сделать все, чтобы быть сплоченными, быть вместе в самые сложные моменты», — приводит его слова агентство «Москва».

В свою очередь, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал об инициативе расширения возможностей федерального закона «О ветеранах». По его словам, документ распространяет меры поддержки, предусмотренные для ветеранов боевых действий, на другие категории граждан, работающих в приграничных территориях.

Глава исполкома столичного реготделения «Единой России» Максим Руднев рассказал о темпах гуманитарной миссии.

«Мы с вами должны продолжать объединять людей для помощи нашим бойцам, для помощи мирным гражданам. Буквально вчера случилась эта трагедия в Курске, мы созвонились <…> и быстро организовали первое направление помощи в Курск», — отметил он.

Как подчеркнул координатор проекта «Безопасная столица» в Южном округе Москвы Александр Лиханов, «Единая Россия» — партия реальных дел.

«Мы с вами несем доверие, и за каждым взглядом, за каждым человеком, который находится там, это наши сограждане, они нам доверяют, потому что мы несем добро, потому что Москва является флагманом во всех направлениях, в том числе и по оказанию поддержки», — отметил он.

По его словам, самым важным является сохранение этого доверия до конца.