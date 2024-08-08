Суд вынес приговор двум офицерам, чья халатность привела к крушению Ан-26

Второй Западный окружной военный суд приговорил к колонии-поселению двух офицеров, чья халатность во время дежурства 24 февраля 2022 года привела к крушению в Воронежской области военного транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать старшего лейтенанта Владимира Андреева и подполковника Сергея Олифиренко виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — говорится в приговоре.

Из приговора следует, что оперативный дежурный Андреев получил пять лет колонии-поселения, а экс-начальник командного пункта ВКС России Олифиренко — три года. Также старшему лейтенанту в качестве дополнительного наказания запрещено два года занимать должности, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Кроме этого, был удовлетворен гражданский иск Минобороны РФ. Согласно решению суда, Андрееву назначен штраф в размере 34,9 млн рублей, а Олифриенко — 15 млн рублей.

24 февраля 2022 года в Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушно-космических сил России. В министерстве также уточнили, что предварительной причиной крушения стал отказ техники.

Ранее исчезнувший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение.