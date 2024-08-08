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Мужчина лишился паспорта и провел на Филиппинах год

The Mirror: турист из Британии провел на Филиппинах год после кражи паспорта

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Shutterstock

Путешественник из Британии провел год на Филиппинах из-за того, что у него украли паспорт. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина отправился на Боракай, чтобы восстановить здоровье, которое ухудшилось из-за проблем в семье. Во время прогулки неизвестный украл у туриста поясную сумку, в которой был паспорт, права, банковская карта и другие вещи.

Вскоре британец сообщил правоохранителям о краже основного документа, однако решение вопроса пришлось отложить из-за того, что турист заболел малярией и не мог вернуться к проблеме четыре месяца.

Позже знакомый немец помог мужчине подать онлайн-заявку на новый документ и оплатить сбор. Только после этого британец смог получить паспорт.

«Это была игра в выжидание. У меня не было сил. Это могло случиться с каждым», – поделился мужчина.

На данный момент путешественник готовится к возвращению домой. На Филиппинах он встретил женщину, в которую влюбился и планирует устроить ей тур по Британии после того, как окажется дома.

Ранее петербурженка получила новый паспорт и узнала об этом только спустя время.

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