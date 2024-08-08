Пятеро мужчин вымогали 50 млн рублей у бизнесмена и его жены

В Ингушетии задержали пятерых мужчин, которых подозревают в вымогательстве 50 млн рублей у петербургского предпринимателя и его супруги. Подозреваемых доставили в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как рассказали правоохранители, потерпевший владел автозаправочным бизнесом, но прогорел. Через некоторое время на мужчину вышли неизвестные, которые потребовали с него 100 тыс. долларов в счет погашения долга перед соинвестором коммерческого проекта.

Петербуржец ответил, что собирается возвращать сумму по частям, но связавшиеся с ним мужчины попросили поторопиться, пояснив, что его партнер уже не имеет к долгу отношения, так как перепродал его. Предпринимателя подкараулили на Байконурской улице, силой усадили в машину, где угрожали его семье расправой. После этого потерпевший передал злоумышленникам требуемую сумму, но те не оставили семью.

Вымогатели связались с супругой бизнесмена и затребовали у нее еще 50 млн рублей. В случае невыполнения условия, они пообещали добраться до детей семейной пары.

Петербуржец обратился в полицию, злоумышленников задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК РФ.

Ранее ФСБ арестовала депутата при вымогательстве 50 млн рублей.