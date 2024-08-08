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Ким Чен Ын снес особняк своей нелюбимой бабушки

Daily Mail: в Северной Корее по приказу Ким Чен Ына снесли дом его нелюбимой бабушки

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Korean Central News Agency/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын снес особняк своей нелюбимой бабушки, пишет Daily Mail. Как сообщают источники, на содержание этой резиденции уходило слишком много средств.

Как пишут СМИ, Ким Чен Ын приказал снести дом своей бабушки бульдозером. По данным источников, содержание особняка, в котором никто не живет, обходилось слишком дорого для государства.

«Дом располагался на небольшом холме рядом с искусственным озером на реке Хапджанг, в окружении 11 гектаров леса. Он также был защищен защитным ограждением и имел собственные помещения для охранников и других рабочих», — рассказал эксперт по Северной Корее Джейкоб Богл.

Богл напомнил, что Ким Сон Э, бабушка Ким Чен Ына, находилась под домашним арестом по решению Ким Чен Ира — отца нынешнего правителя КНДР. Поводом для этого послужило якобы то, что женщина пыталась протолкнуть в верхние эшелоны власти своего другого сына Ким Пхен Ира, который был отправлен в изгнание.

Ранее в КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской группы BTS.

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