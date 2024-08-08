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Россиянин склонял детей отправлять ему личные фото в переписке, пострадали 40 человек

В Твери задержали мужчину, который отправлял личные фото 40 детям

Житель Твери предстанет перед судом за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год мужчина переписывался с детьми, в том числе и малолетними. Он рассылал им личные фото и видео без одежды, среди материалов были и кадры с несовершеннолетними. После этого он призывал собеседников поделиться подобными снимками, но уже с ними.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 40 детей в возрасте от 10 до 16 лет, проживающих в различных регионах Российской Федерации», – поделились в ведомстве.

О том, каким образом россиянина задержали, не сообщается. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вскоре его заключили под стражу.

На данный момент расследование завершено. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Казахстане несколько человек изнасиловали двух сестер и снимали процесс на видео.

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