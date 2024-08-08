МИД призвал международные организации осудить покушение на Поддубного

Виновные в посягательстве на жизнь российского военного корреспондента Евгения Поддубного понесут неотвратимое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

»Следственный комитет тщательно фиксирует все преступления киевской клики. На основании собранных доказательств российские суды выносят приговоры неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан, в том числе в отношении работников СМИ. Уверены, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание», — заявила дипломат.

Также Захарова добавила, что Россия требует от профильных международных организаций решительно осудить покушение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Поддубного.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро проигнорировала ранение Евгения Поддубного, как и атаки ВСУ на многих других российских журналистов.

Поддубный получил ранения во время освещения боев в Суджанском районе Курской области и его окрестностях. 7 августа машина, в которой находился военный корреспондент, подверглась атаке дрона.

Изначально сообщалось, что журналиста спасти не удалось. Но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эту информацию. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После атаки Поддубного доставили в больницу в Курске. Его состояние оценивалось как тяжелое. Днем 8 августа военного корреспондента доставили в Москву для продолжения лечения в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по российскому военкору.