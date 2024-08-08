«Перенес жуткий шок»: российский школьник на велосипеде с головой ушел в яму с водой

В Костромской области ребенок, катавшийся на велосипеде, провалился в яму с дождевой водой. Мальчик ушел в котлован с головой, но смог выплыть самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел в городе Буй. Как рассказала мать школьника, ее сын «перенес жуткий шок».

«Он ушел с головой под воду вместе с велосипедом и рюкзачком. Выплыл сам! Глубина там в рост взрослого человека. Мужчина не выдержал, разделся и достал сыну велосипед», — поделилась мать мальчика.

Женщина отметила, что ребенок выбрался из ямы благодаря своей спортивной подготовке. Другим, кто мог оказаться на его месте, как утверждает собеседница издания, могло повезти меньше.

Костромичка отметила, что из-за сильных дождей котлованы, где ведутся работы, затопило, и уровень воды сравнялся с тротуаром. Женщина посетовала, что в том месте не было никаких предупредительных знаков.

В администрации города опровергли факт отсутствия ограждений и отметили, что их попалил ветер.

«Ограждения снова поставили, только укрепили сильнее. Воду откачивают. Сложная ситуация. На этом месте был глава, а также его заместитель и полиция. Никто ничего не замалчивает, работа проводится. Все стоит, плиты видно, но если еще раз дождь пройдет, пока канализацию еще не сделают, точно также может затопить», — прокомментировали инцидент в мэрии.

Ранее в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног.