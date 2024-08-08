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Захарова: боевики режима Зеленского ведут охоту на российских военкоров

Захарова заявила, что ВСУ ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ

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Пресс-служба МИД РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут настоящую охоту на российских военкоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с покушением на военкора Евгения Поддубного, передает ТАСС.

«Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан», — заявила она.

После ранения Поддубного доставили в больницу в Курске. Его состояние оценивалось как тяжелое. Днем 8 августа военного корреспондента доставили в Москву для продолжения лечения в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ обвинили в «охоте» на жителей Суджи.

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