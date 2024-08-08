Депутат Хамзаев: извинений Делягина за сообщения о смерти Поддубного недостаточно

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил привлечь к ответственности тех, кто накануне сообщил о смерти военкора Евгения Поддубного. В разговоре с «Газетой.Ru» Хамзаев заявил, что наказать необходимо и его коллегу, депутата Михаила Делягина. Тот первым рассказал о смерти Поддубного, который попал под обстрел в Курской области и получил ранения.

«Я считаю, что он (Делягин — Газета.Ru») должен иметь смелость не просто извинения принести, а дать возможность себя оштрафовать или по другому наказать. Депутат должен быть наравне со всеми гражданами в таких вопросах. Я вообще против самого института неприкосновенности, я об этом говорил не один раз. Понимаю, что некоторые коллеги идут туда за индульгенцией, для того, чтобы их административно или уголовно не наказывали. Я считаю, что депутат не должен быть отделен от общества в таких вопросах. А то как получается? Депутат — ой, извините. А кто-то [другой] — ему наказание. Одинаково должно быть», — считает Хамзаев.

Депутат добавил, что лично не общался с Делягиным по поводу инцидента с Поддубным, но полагает, что коллега понимает всю серьезность происходящего.

«Я не беседовал [с Делягиным]. Но я дума, что он плюс-минус позицию понимает сам. И поэтому сегодня записал контент, что он не прав. Но сути это не меняет. То есть навредить, а потом — «Ой!», — заключил Хамзаев.

Вечером в среду, 7 августа, в сети появились сообщения о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Первым из официальных лиц о его смерти сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Через некоторое время депутат удалил пост и написал: «Пусть объявят официально».

Позднее информацию о смерти Поддубного опроверг зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Стало известно, что военкор ранен и находится в больнице. Машина Поддубного, над которой взорвался дрон, укатилась в кювет и загорелась, самого журналиста успели вытащить.

Утром в четверг Делягин опубликовал видео с извинениями перед Поддубным и его родственниками. Он объяснил, что информацию получил от человека, «которому доверяет абсолютно», и решил ее опубликовать.

Ранее в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного.