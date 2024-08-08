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В Подмосковье пройдет День физкультурника

Более 300 спортивных мероприятий проведут в День физкультурника в Подмосковье

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Depositphotos

​В Подмосковье в День физкультурника, 10 августа, пройдут более 300 спортивно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для жителей и гостей региона проведут фестивали, различные соревнования и спартакиады, открытые тренировки, мастер-классы, веселые старты и показательные выступления.

В ведомстве ожидают, что более 50 тыс. человек примут участие в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника.

​Наиболее масштабные и массовые мероприятия в Подмосковье состоятся в городских округах: Зарайск, Балашиха, Мытищи, Чехов и Наро-Фоминском г. о.

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