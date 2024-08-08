Жители Чили начали строить баррикады из-за отключения электричества

Жители Чили вышли на акции протеста и начали строить баррикады из-за того, что в их домах уже почти неделю нет света. Об этом сообщает местная газета La Tercera.

По ее данным, в стране более 117 тысяч человек остались без света, из которых 82 тысячи проживают в столичном регионе. Возмущенные отсутствием электричества, люди вышли на акции протеста.

В пригороде Сантьяго Колине протестующие начали строить баррикады на мосту. В других районах страны ситуация развивается аналогичным образом. Жители недовольны работой управляющей компании Enel, которая вот уже неделю не может устранить последствия аварии и восстановить подачу электроэнергии.

Президент Чили Габриэль Борич уже обратился к министру энергетики Диего Пардоу с требованием рассмотреть возможность отзыва концессии у Enel.

Авария в системе электроснабжения Чили произошла из-за непогоды: с 31 июля по 2 августа в стране выпало рекордное количество осадков, ливни сопровождались сильным ветром.

Ранее в Чили произошло мощнейшее землетрясение.