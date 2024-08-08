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Увеличилось число детей, пострадавших в Курской области

Число пострадавших детей в Курской области увеличилось до девяти

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»/«Mash»

В Курской области за последние дни в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять детей. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

«Одного ребенка направили в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — институт Л.М. Рошаля, остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске», — написала она.

До этого врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий сообщил, что с обстреливаемых территорий Курской области эвакуировали порядка трех тысяч человек.

До этого эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов в беседе с Tsargrad.tv заявлял, что цель напавших на Курскую область украинских военных — это захват не городов, а Курской атомной станции. Если эта цель будет достигнута, Украина получит огромный козырь.

Если украинские диверсанты сумеют заминировать АЭС, то получат большое преимущество, а с учетом численности прорвавшейся в регион группировки и их вооружения это реальная задача, поэтому российские военные принимают меры по усилению ее защиты, заключил Масликов.

Ранее в Германии прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.

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