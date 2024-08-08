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Россиянин случайно выстрелил в сына из охотничьего ружья

Житель Ингушетии случайно выстрелил в сына из ружья и ранил его

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Depositphotos

В Ингушетии правоохранители разбираются в обстоятельствах, при которых молодой человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

Инцидент произошел в городе Назрань. Как пояснил местный житель, он чистил во дворе своего дома охотничье ружье «ИЖ-18М», когда по неосторожности выстрелил в сторону сына. Юношу доставили в больницу с огнестрельным ранением верхней трети правого предплечья.

Врачи оценили степень причиненного его здоровью вреда как тяжелую.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ. Стрелок добровольно отдал оружие полицейским.

До этого жительница Перми во время суда не смогла объяснить, как ранила соседа по коммуналке ножом, и сказала, что это получилось случайно.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.

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