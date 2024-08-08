В НИИ имени Склифосовского рассказали о лечении Поддубного

Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве в настоящее время проводят диагностику состояния военного корреспондента Евгения Поддубного, который пострадал при атаке украинского дрона на Курскую область. Об этом сообщил директор больницы Сергей Петриков, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Мы сейчас находимся в процессе диагностики, соответственно после этого будут более точно понятны все диагнозы», — сказал медик.

Он добавил, что далее врачи составят план лечения журналиста.

Поддубный получил ранения во время освещения боев в Суджанском районе Курской области и его окрестностях. 7 августа машина, в которой находился военный корреспондент, подверглась атаке дрона.

Изначально сообщалось, что журналиста спасти не удалось. Но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эту информацию. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После атаки Поддубного доставили в больницу в Курске. Его состояние оценивалось как тяжелое. Днем 8 августа военного корреспондента доставили в Москву для продолжения лечения в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ранее в Международной федерации журналистов прокомментировали атаку на Поддубного.