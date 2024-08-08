Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НИИ имени Склифосовского рассказали о лечении Поддубного

Директор НИИ Склифосовского: план лечения Поддубного составят после диагностики

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве в настоящее время проводят диагностику состояния военного корреспондента Евгения Поддубного, который пострадал при атаке украинского дрона на Курскую область. Об этом сообщил директор больницы Сергей Петриков, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Мы сейчас находимся в процессе диагностики, соответственно после этого будут более точно понятны все диагнозы», — сказал медик.

Он добавил, что далее врачи составят план лечения журналиста.

Поддубный получил ранения во время освещения боев в Суджанском районе Курской области и его окрестностях. 7 августа машина, в которой находился военный корреспондент, подверглась атаке дрона.

Изначально сообщалось, что журналиста спасти не удалось. Но впоследствии депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин опроверг эту информацию. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

После атаки Поддубного доставили в больницу в Курске. Его состояние оценивалось как тяжелое. Днем 8 августа военного корреспондента доставили в Москву для продолжения лечения в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ранее в Международной федерации журналистов прокомментировали атаку на Поддубного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами